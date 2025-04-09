Доктор Мясников признался в ежедневном употреблении алкоголя

Доктор и телеведущий Алесандр Мясников заявил, что на протяжении уже 50 лет каждый день выпивает небольшую дозу алкоголя. По словам медика, он, как и любой человек, обладает некоторыми вредными привычками.

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Врач указал на то, что в любом вопросе в первую очередь важно соблюдать меру и не переходить определенные грани. Доктор отдельно отметил, что не всегда питается только здоровой пищей, поскольку очень любит ряд не самых полезных блюд, в том числе пельмени и фастфуд. Он также поделился, что легко отказывается от сладкого, поскольку не испытывает к нему сильной тяги.

— Самое главное — обязательно раз в две-три недели съедаю лапшу быстрого приготовления. Для меня это самое вкусное. Когда хочу себе доставить радость, беру лапшу «Доширак». Для меня это праздник, — передает слова Мясникова «Страсти».

Медик также выразил недовольство подписчиками, которые указывают ему на орфографические ошибки в публикациях. Он отметил, что его раздражает, когда читатели исправляют опечатки.

Минздрав предупреждает: употребление алкоголя вредит вашему здоровью.