СМИ узнали о cудьбе джипа из смертельного ДТП Ефремова

Телеканал Russia Today сообщает, что джип, за рулем которого находился актер Михаил Ефремов в момент смертельной аварии, был продан в 2022 году. По данным RT, машину купили за два миллиона рублей.

Как отмечает канал, непопадавший в аварии Jeep Grand Cherokee того же 2013 года выпуска тогда стоил 2,5 миллиона рублей. По данным RT, джип был куплен жителем белгородского города Валуйки.

Телеканал указал, что этот город находится в 78 километрах от колонии, где Ефремов отбывал срок. Новый владелец отремонтировал автомобиль. Он подчеркнул, что для него была важна «не история авто, а маленький пробег».

Стало известно, кто помог актеру Ефремову тайно покинуть колонию

В июне 2020 года автомобиль Ефремова врезался в фургон, водитель которого - Сергей Захаров - впоследствии погиб. Экспертизы установили, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии опьянения.

В своем последнем слове в суде актер признал вину. Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима, затем суд снизил срок до семи лет и шести месяцев (так как актер добровольно выплатил компенсацию потерпевшим). Осенью 2024 года стало известно, что защита актера готовит материалы для подачи на УДО по состоянию здоровья.

В марте белгородской суд удовлетворил прошение Ефремова. Актер покинул колонию 9 апреля.