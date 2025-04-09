Что стало с супермоделью 80-х Паулиной Поризковой

Александр Котлеткин
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Паулина Поризкова на обложке журнала Playboy, 1987 год
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Паулина Поризкова на обложке журнала Playboy, 1987 год 
© legion-media.ru
Томас Джейн и Паулина Поризкова в фильме "Кровавый четверг" 1998 год
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Томас Джейн и Паулина Поризкова в фильме "Кровавый четверг" 1998 год 
© legion-media.ru
Паулина Поризкова в журнале Playboy, 1986 год
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Паулина Поризкова в журнале Playboy, 1986 год 
© legion-media.ru
Паулина Поризкова в 1989 году
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Паулина Поризкова в 1989 году 
© legion-media.ru

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Паулина Поризкова в фильме "Её алиби", 1989 год
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Паулина Поризкова в фильме "Её алиби", 1989 год 
© legion-media.ru
Паулина Поризкова в 1997 году
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Паулина Поризкова в 1997 году 
© legion-media.ru
Дональд Трамп, Мелания Трамп, Паулина Поризкова и Рик Окасек в 2000 году
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Дональд Трамп, Мелания Трамп, Паулина Поризкова и Рик Окасек в 2000 году 
© legion-media.ru
Паулина Поризкова в фильме "Кровавый четверг" 1998 год
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Паулина Поризкова в фильме "Кровавый четверг" 1998 год 
© legion-media.ru
Паулина Поризкова в 1999 год
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Паулина Поризкова в 1999 год 
© legion-media.ru

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Паулина Поризкова в 2023 году
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Паулина Поризкова в 2023 году 
© legion-media.ru
Фотография из соцсетей Паулины Поризковой
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Фотография из соцсетей Паулины Поризковой 
© Соцсети
Фотография из соцсетей Паулины Поризковой
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Фотография из соцсетей Паулины Поризковой 
© Соцсети

9 апреля 2025 года исполнилось 60 лет одной из самых известных моделей 80-х годов — Паулине Поризковой.

Паулина Поризкова родилась в 1965 году в городе Простеёв, Чехословакия. После начала "Пражской весны" её родители бежали в Швецию, оставив дочь на попечении бабушки. Забрать девочку из-за "железного занавеса" удалось только через семь лет при помощи шведского премьер-министра Улофа Пальме. Вскоре после воссоединения семьи родители Паулины развелись. Мать будущей звезды с трудом обеспечивала семью, занимаясь различными подработками.

Поризкова попала в модельный мир совершенно случайно. Её подруга отправила снимки Паулины в профессиональное агентство, надеясь начать карьеру фотографа. По иронии судьбы глава Elite Джон Касабланкас оценил не работу подруги, а красоту совсем ещё юной Поризковой. Уже через шесть недель её лицо впервые появилось на обложке модного журнала. К 18 годам Паулина стала настоящей супермоделью, позировавшей для таких журналов, как Playboy, Elle, Vogue и Mademoiselle.

23 августа 1989 года она вышла замуж за музыканта и актёра Рика Окасека, лидера группы The Cars. После рождения сына в 1993 году Поризкова перестала сниматься для журналов. Несмотря на неудачный дебют в кино ещё в 80-х, Паулина решила сосредоточиться на актёрской карьере. Она снималась у известных режиссёров, таких как Эмир Кустурица (в 1993 году в фильме «Аризонская мечта»), а также с не менее знаменитыми актёрами — Джонни Деппом, Микки Рурком и Рутгером Хауэром. Кроме того, она написала несколько книг, в том числе о своей яркой молодости.

Хотя Поризкова выпала из обоймы топовых моделей своего поколения, она до сих пор поддерживает связь с поклонниками в социальных сетях. Паулине удалось сохранить идеальную фигуру, а также естественную красоту, которую очень гармонично подчёркивают её седые волосы.

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