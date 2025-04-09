Фуршет, созвоны с друзьями и болезнь легких: как Ефремов сидел в колонии

Вечерняя Москва

В среду, 9 апреля, отбывавший срок за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов вышел из тюрьмы по УДО. Артист уже прибыл в Москву, где планирует жить и лечить обострившиеся у него заболевания. До этого он неоднократно просил отпустить его условно-досрочно, но каждая попытка заканчивалась скандалом. Как Ефремов сидел в тюрьме — в материале «Вечерней Москвы».

Фуршет, созвоны с друзьями и болезнь легких: как Ефремов сидел в колонии
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Как Ефремов попал в тюрьму после смертельного ДТП

Авария, из-за которой заслуженный артист Михаил Ефремов попал в тюрьму, произошла 8 июня 2020 года на Смоленской площади в центре Москвы. Около 21:40 автомобиль актера на повороте выехал на встречную полосу и влетел в другую машину. Сам Ефремов отделался легкими травмами, а вот водителя второго авто госпитализировали в тяжелом состоянии. На следующий день потерпевший умер в больнице.

Ефремова арестовали сразу после аварии. Экспертиза показала, что в момент ДТП он был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В отношении актера возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, которое повлекло смерть человека.

Суд над Ефремовым не обошелся без скандалов. Уже на одном из первых заседаний актер заявил, что ничего не помнит о произошедшем и не признает вину.

— Как же я могу признать себя виновным, если я ничего не помню? — удивлялся он.

В свою очередь адвокат Ефремова Эльман Пашаев говорил, что актер готов помочь семье погибшего как «верующий и добрый человек». Однако, по его словам, если суд не признает артиста виновным в аварии, то родственники «не то что 100 тысяч не получат, а даже 100 рублей не получат». Позднее Ефремов отказался от услуг Пашаева и нанял нового адвоката.

8 сентября 2020 года Михаила Ефремова признали виновным в смертельной аварии и приговорили к восьми годам лишения свободы. Позднее срок заключения сократили до 7,5 лет.

После вынесения приговора Ефремов перевел троим родственникам погибшего водителя по миллиону рублей. А адвокат артиста Петр Хархорин сообщал, что его подзащитный намерен установить жертве памятник.

Чем Ефремов занимался в колонии

Отбывать наказание артиста отправили в исправительную колонию № 4 в Белгородской области. Там он устроился кладовщиком в тюремный швейный цех и зарабатывал около 10 тысяч рублей в месяц.

— По моим данным, он трудился на швейном предприятии. Получал тысяч 10, из них — минус «коммуналка» от 3,5 до 4 тысяч и налоги. После вычетов — где-то 5 тысяч (остается — прим. «ВМ»), — рассказывала член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева.

Таким образом за 4,5 года в колонии у него могло накопиться около 235 тысяч рублей. Однако во время отбывания срока артист мог тратить деньги на печенье, конфеты, чай и другие продукты. Поэтому после освобождения на его счету осталось около 15 тысяч рублей, считает Меркачева.

Также артист изготавливал деревянные поделки на заказ: нарды, иконы и кресты. Свои работы он подписывал и выставлял на продажу, их стоимость варьировалась от 5 до 20 тысяч рублей.

Telegram-канал Shot писал, что в колонии Ефремов был диктором утренней зарядки для заключенных. По просьбе администрации ИК он якобы под запись зачитал команды к нескольким десяткам упражнений. Также артист участвовал в театральных постановках и делал для них декорации.

Во время отбывания срока Ефремов снял два фильма. В киноленте «Переоценка ценностей» заключенные делились историями своей жизни и рассказывали, как попали в колонию. Сам Ефремов выступал в качестве режиссера. Позднее этот фильм был представлен на всероссийском фестивале «Надежда» в Челябинске и получил спецприз.

Второй фильм — «Жизнь после тюрьмы» — посвящен самому Ефремову. На протяжении всей киноленты артист стоит перед камерой и рассказывает о своей жизнь в тюрьме: о походах в библиотеку, чтении Ветхого Завета, работе на производстве и личных размышлениях.

Также в колонии Ефремов написал сценарий к киноленте «Евангелие от Федора» по мотивам романа Федора Достоевского «Преступление и наказание». В этом артисту помогал другой заключенный — Михаил Зеленский. В итоге фильм взял награду за лучший монтаж на всероссийском конкурсе ФСИН.

В колонии Ефремов поддерживал связь с друзьями и родственниками. В тюрьме артиста навещала его жена Софья Кругликова, певец Гарик Сукачев, актеры Сергей Гармаш, Василий Мищенко и Иван Охлобыстин. Также он регулярно созванивался со своей старшей сестрой.

Кроме того, уже отбывая срок, Ефремов стал собственником двух квартир на Тверской улице и Олимпийском проспекте в Москве. Жилье досталось ему в наследство от дяди — концертмейстера Александра Покровского. Стоимость обеих квартир суммарно оценивается в 80 миллионов рублей.

Скандалы и слухи во время «отсидки» Ефремова

Во время отсидки Ефремов неоднократно ходатайствовал об условно-досрочном освобождении, делая большой акцент на проблемах со здоровьем — сердцем, легкими и зрением. Также артист отмечал, что активно работает в швейном цеху, участвует в художественной самодеятельности, регулярно посещает храм и исповедуется. Но почти каждая из этих попыток выйти по УДО заканчивалась скандалом.

В ноябре 2023 года у Ефремова впервые появилась возможность просить об УДО — он отбыл ровно треть назначенного срока. Друзья артиста надеялись, что тот выйдет из колонии к марту 2024 года. Уже 4 марта глава Общественной наблюдательной комиссии Москвы Георгий Волков сообщил, что администрация колонии одобрила досрочное освобождение Ефремова. Однако позднее во ФСИН заявили, что актер не подавал заявления.

Затем в Сети появилась новость об отказе Ефремову в УДО, но его адвокат это опроверг. Тем временем знакомые артиста рассказывали, что у него выпали зубы и обострилось легочное заболевание ХОБЛ. Ресторатор Татьяна Беркович говорила, что Ефремов буквально «умирает».

В июне 2024 года за Ефремова вступились добровольцы, участвующие в спецоперации на Украине. Они предложили артисту поддержать его прошение об УДО, если тот согласится вступить в их ряды и отправиться на фронт. Позднее Shot сообщил, якобы Ефремов и сам просился отправиться на СВО танкистом, но родственники и администрация колонии его отговорили. Но и эту информацию опроверг его адвокат.

В августе 2024 года Shot сообщил, что Михаил Ефремов планирует выйти на свободу к Новому году. Тогда адвокаты якобы уже начали готовить медицинские справки, характеристики и прочие документы для подачи заявления на УДО. Но 1 января 2025 года актер все еще оставался за решеткой.

В феврале 2025 года Ефремов в очередной раз «тайно» подал прошение об УДО. А спустя несколько дней по Сети разлетелась новость о том, что администрация колонии нашла у актера смартфон с возможностью выхода в интернет. Такие устройства в тюрьмах запрещены. Адвокат артиста Юрий Падалко опроверг эту информацию, однако после этого в исправительном учреждении начались проверки. Позднее администрация колонии якобы признала Ефремова «злостным нарушителем» и отправила его в штрафной изолятор.

К концу февраля прошение Ефремова наконец поступило в суд, получив одобрение администрации ИК. Но и на этот раз без скандалов не обошлось. 17 марта по соцсетям разлетелась запись телефонного разговора Ефремова с приятелем. Во время «созвона» актер пообещал другу устроить «чудовищную движуху» во всей Белгородской области, где он отбывает наказание.

После этого у всех осужденных, с которыми «сидел» Ефремов, забрали карточки «Зона-Телеком», с помощью которых они могли звонить близким со стационарного телефона в коридоре барака. Тогда же выяснилось, что актер связался с другом, используя карточку соседа по койке, который к тому моменту уже вышел на свободу.

Как Ефремов вышел условно-досрочно

Несмотря на все эти разбирательства, 24 марта 2025 года суд одобрил условно-досрочное освобождение Михаила Ефремова. На суде актер рассказывал, что он срочно нуждается в медицинской помощи — за последние полгода его трижды обследовал врач-пульмонолог.

Адвокат Ефремова сообщал, что родственники погибшего при ДТП мужчины приняли извинения артиста. А защитник потерпевшей стороны Александр Добровинский пожелал актеру «научиться, наконец, выбирать партнеров». Предположительно, речь шла о первых адвокатах Ефремова, с которыми тот расторг контракты.

Получив положительное заключение судьи, Ефремов начал готовиться к освобождению. Тем временем к его дому в Плотниковом переулке в Москве начали водить экскурсии. Тогда же квартиру артиста начали активно шумоизолировать.

Кроме того, по данным Shot, перед освобождением Ефремов планировал «проставиться» перед другими заключенными и устроить фуршет в колонии. Для этого за счет актера якобы закупили фрукты, лимонады и сладости. Но в управлении ФСИН по Белгородской области эту информацию опровергли.

9 апреля Ефремов покинул колонию в Белгородской области. Актера пришлось выводить из тюрьмы тайно, чтобы не наткнуться на журналистов. В ближайшее время он прибудет в Москву, вернувшись в свою квартиру — в течение некоторого времени ему будет запрещено менять место жительства. Дома Ефремов намерен сосредоточиться на лечении и посетить церковь.

Также Ефремову предстоит ежемесячно отмечаться в специализированном органе до окончания срока УДО. Если актер попадется на нарушении условий досрочного освобождения, его могут вернуть в тюрьму.

Вернется ли Ефремов в кино

Вернется ли Ефремов в кинематограф, пока неизвестно. Сам он, по словам адвоката, «соскучился по работе» и планирует снова играть на сцене и в кино.

Главный администратор театра «Современник» Галина Лиштванова заявила, что ее коллеги ликуют и надеются, что после освобождения Ефремов «окажется среди них».

— Миша, дорогой ты мой человек, добрый и порядочный. Я ждала твоего освобождения. Мы знакомы с тобой уже 58 лет!.. Все истинные «современниковцы» ликуют, что ты скоро окажешься среди нас, — сказала она.

В то же время директор Государственного академического театра имени Вахтангова Кирилл Крок отказался от сотрудничества с артистом.

— Я его совершенно не знаю. Но то, что я видел, когда он был артистом театра «Современник», — выходил поддатый где-то на гастролях, не мог двух слов связать — для меня было каким-то ужасом, — рассказал он.

Народный артист России и глава Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков считает, что пока рано думать о совместной работе с Ефремовым. По его словам, вышедшему из колонии актеру нужно время, чтобы вернуться в общество и адаптироваться к новой жизни.

Спустя несколько лет после того, как Ефремов отказался от услуг адвоката Эльмана Пашаева, юрист и сам оказался под следствием. Его задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Бизнесмен Алексей Блиновский заявил, что адвокат обманул его на 45 миллионов рублей. Примечательно, что жена потерпевшего, скандально-известный блогер Елена Блиновская, отбывает срок за уклонение от уплаты налогов почти на миллиард рублей.

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