Rambler&Co рассказал о ключевых уязвимостях безопасности в сети

Топ-менеджеры медиахолдинга Владимир Тодоров и Анна Иванова обсудили защиту Рунета и воспитание поколения цифровой эпохи

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7 апреля 2025 года в «Согласие Hall» прошел 15-й Российский форум по управлению интернетом (RIGF). Мероприятие объединило представителей государственной власти, бизнеса и общественных организаций по вопросам регулирования интернета, а также экспертов в области IT-инфраструктуры, искусственного интеллекта и кибербезопасности. Среди них — топ-менеджеры Rambler&Co, Владимир Тодоров и Анна Иванова, которые предложили свои решения для нахождения баланса между инновациями и безопасностью.

Владимир Тодоров, директор по развитию медиа Rambler&Co, главный редактор «Ленты.ру», принял участие в пленарной сессии «Цифровая безопасность Рунета: между суверенитетом и глобальными вызовами». Вместе с остальными участниками он обсудил современные вызовы Рунета и методы борьбы с ними.

Владимир Тодоров, директор по развитию медиа Rambler&Co, главный редактор «Ленты.ру»:

«В современных условиях даже минимальные персональные данные, такие как имя, становятся инструментом для кражи личной информации. Фишинг, социальная инженерия и телефонное мошенничество эволюционировали в криминальную индустрию. Значительная часть таких операций осуществляется с территории Украины, где молодые люди, не имеющие социально-экономических перспектив, пополняют ряды колл-центров, деятельность которых преимущественно направлена на граждан России. Этот выбор зачастую продиктован не только поиском средств к существованию, но и попыткой избежать мобилизации. И работа таких центров не прекратится даже после окончания СВО, так как они превратились в индустрию по обогащению местного населения».

Анна Иванова, директор департамента контента и технологий Rambler&Co, исполнительный директор портала «Рамблер», также стала участником форума, выступив в секции «Дети в интернете: технологии и безопасность». Спикеры рассказали как помочь детям развить навыки критического мышления и цифровой гигиены, обсудили возможные угрозы для будущих поколений и необходимость повышения медиаграмотности.

© Пресс-служба

Анна Иванова, директор департамента контента и технологий Rambler&Co, исполнительный директор портала «Рамблер»:

«Бизнес должен понимать, какую ответственность он несёт за информацию, транслируемую в широкие массы, даже если это противоречит классическим метрикам. Кажется, назрело время трансформации: теперь важно строить долгосрочные отношения с потребителями контента, а не гнаться за форматами и быстрыми результатам, которые по сути убивают критическое мышление населения и, как следствие, делают людей уязвимыми».

Российский форум по управлению интернетом (RIGF) – уникальная площадка многостороннего диалога между представителями государственной власти, бизнеса и общественных организаций по вопросам регулирования интернета.