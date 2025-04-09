Обстановка около дома Ефремова в Москве попала на видео

Дочь актера Михаила Ефремова Вера выгоняет журналистов из подъезда дома, в который сейчас едет освободившийся из колонии артист. Кадры с места опубликовал Telegram-канал Shot.

Судя по видео, к квартире актера пришло много журналистов. На опубликованных кадрах Ефремова держит дверь и просит сотрудников прессы выйти из подъезда, молча указывая им рукой на улицу. Журналисты послушались и покинули помещение.

«До Москвы актер тем временем ещё не доехал», — добавил канал.

Напомним, что в июне 2020 года автомобиль Ефремова врезался в фургон, водитель которого — Сергей Захаров — впоследствии погиб. Экспертизы установили, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии опьянения. Его приговорили к восьми годам колонии общего режима, затем суд снизил срок до семи лет и шести месяцев. 24 марта суд принял решение освободить актера условно-досрочно, а 9 апреля его выпустили из колонии.