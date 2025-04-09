Россиянки стали раньше выходить из декрета

Продолжительность нахождения россиянок в декретном отпуске (как сообщалось ранее правом уйти в него пользуются в РФ только два процента мужчин) опустилась в 2024 году до минимальных почти за 15 лет 24,9 месяца, то есть чуть более чем двух лет. Об этом со ссылкой на данные Росстата пишет РИА Новости.

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При этом в сравнении с результатами предыдущего комплексного наблюдения условий жизни населения, которое проводится раз в два года, показатель значительно сократился. В 2022-м он составлял 28,5 месяца. Таким образом, в среднем россиянки стали выходить из декрета примерно на 3,5 месяца раньше.

Также отмечается, что после отпуска по уходу за ребенком более трех четвертей из них (75,9 процента) возвращаются на прежнее место работы, а остальные трудоустраиваются в других местах, что чаще всего связано с необходимостью смены рабочего графика.

Из тех же материалов Росстата также стало известно, что разрыв в удовлетворенности доходами среди мужчин и женщин сократился в прошлом году до минимальных за всю историю наблюдений 3,2 процента — 62,8 против 59,6 процента.