Адвокат рассказала, за что Ефремов может вернуться в тюрьму

При определенных нарушениях актер Михаил Ефремов, который 9 апреля вышел из колонии по УДО, может вернуться тюрьму. Как сообщает «Абзац», адвокат Гюзель Пушкарева рассказала, что в таком случае артисту придется отбыть в заключении еще 2 года, 9 месяцев и 14 дней.

Пушкарева напомнила, что Ефремов обязан не менять место жительство и раз в месяц отмечаться в районном отделе уголовно-исполнительной инспекции. Также артист, скорее всего, должен будет не покидать квартиру в ночное время и оставаться по месту регистрации.

«Не управлять транспортным средством. Выезжать из города только по разрешению инспектора УИН», – добавила адвокат.

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В случае единичного нарушения Ефремову вынесут предупреждение. Если порядок нахождения на УДО нарушен несколько раз, то уголовно-исполнительная инспекция выйдет с ходатайством об отмене УДО и заключении под стражу. Также артисту грозит тюрьма, если он будет замечен пьяным или совершит административное правонарушение.

Напомним, что в июне 2020 года автомобиль Ефремова врезался в фургон, водитель которого — Сергей Захаров — впоследствии погиб. Экспертизы установили, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии опьянения. Его приговорили к восьми годам колонии общего режима, затем суд снизил срок до семи лет и шести месяцев. 24 марта суд принял решение освободить актера условно-досрочно.