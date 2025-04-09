Депутат Бессараб оценила идею создания в России «реестра» женатых граждан

Член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб оценила идею создания в России «реестра» женатых граждан.

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Она подчеркнула, что персональные данные сограждан должны быть защищены.

— Мне кажется, что если женщина или мужчина сомневается в своем партнере, то проще просто откровенно поговорить и попросить показать соответствующую страницу паспорта. Сегодня брак без соответствующего штампа просто невозможен, потому что паспорт в обязательном порядке сдается в орган регистрации, — напомнила она.

По словам депутата, такая инициатива нежизнеспособна, поскольку доступ к такой информации должен быть только у некоторых госструктур.

— Допустить всех граждан смотреть все обо всех, как мы сами понимаем, будет неверно, — заключила Бессараб в беседе с RT.

Организация «Сорок сороков» 8 апреля обратилась в Госдуму с инициативой создать в России «реестр» граждан, состоящих в браке, чтобы помочь снизить число обманутых матерей-одиночек.

Телеведущая Анфиса Чехова позднее положительно отнеслась к инициативе, поскольку посчитала, что есть множество женатых мужчин, которые скрывают свой статус, притворяются свободными, чтобы изменять своим женам. Она призвала женщин к консолидации, чтобы общими усилиями решать проблему.

Член Общественной палаты России, председатель комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей, ведущая телеканала «Спас» Наталья Москвитина объяснила, как налоговый вычет на свадьбу поможет снизить число разводов.