Минобороны РФ удовлетворило просьбу генерала Ивана Попова, ставшего фигурантом уголовного дела, вернуть его на службу в зону спецоперации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Сергея Буйновского.

По словам адвоката, Минобороны решило заключить с Поповым контракт для его участия в СВО. После этого генерал попросил Тамбовский гарнизонный военный суд приостановить производство по его делу.

Буйновский сообщил, что Попов поблагодарил президента РФ Владимира Путина за поддержку и оказанное доверие.

Бывший командующий 58-й армией, генерал-майор Иван Попов был арестован 17 мая 2024 года. В деле, фигурантами которого стали высокопоставленные военные, идет речь о хищении более 1 700 тонн изделий металлопроката в 2023 году, закупленных администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Генерал отвергал все обвинения.

В марте 2025-го появилась информация, что Попов был уволен из ВС РФ. Позже «Коммерсант» сообщил, что Попов обратился к президенту России с открытым письмом. Военный заявил, что был «верным солдатом», для которого «армия - весь смысл жизни», но сейчас попал в сложную ситуацию.

По данным «Коммерсанта», в своем письме Попов заявил, что «подвергся необоснованному судебному преследованию и вопреки своему желанию, а также сложившейся обстановке в зоне проведения СВО уволен из рядов ВС РФ». Генерал призвал Путина разобраться в ситуации и вернуть его на службу.