Стало известно, почему Ефремова тайно вывезли из колонии

Актера Михаила Ефремова, освобожденного по УДО, тайно вывезли из колонии, чтобы избежать «мерзкой пены», заявил NEWS.ru актер Михаил Горевой. По его словам, артиста стоит оставить в покое на некоторое время.

Почему тайно вывезли? Чтобы избежать мерзкой пены. Хотелось бы увидеться? Конечно хочу. Очень хочу. Хочу повидаться, обняться. Но что вы накидываетесь на моего друга? У него что, мало проблем? Хватит на него клевать, оставьте человека, дайте дышать. Дайте Мише домой доехать, дайте Мише детей обнять. Он не с премии «Оскар» едет, проявите сострадание, — сказал Горевой.

Ранее адвокат Ефремова Юрий Падалко заявил, что актер вышел из исправительной колонии № 4 в Белгородской области. Артиста выпустили через черный ход, чтобы избежать встречи с журналистами. Он уже направляется в Москву. По словам адвоката, актер в ближайшее время будет лечиться, а после этого собирается вернуться к своей карьере.

Один из освободившихся сокамерников Ефремова ранее заявил, что артист, который на судебном заседании по условно-досрочному освобождению жаловался на проблемы с легкими, весь срок курил крепкие сигареты. По словам источника, в кармане артиста всегда была пачка сигарет Marlboro.