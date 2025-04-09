Отрекшаяся от России Машкова играет в Израиле за гроши

Дочь актера Владимира Машкова Мария играет в спектакле, который показали в Израиле, за копейки, рассказал NEWS.ru эмигрант из России Михаил, посетивший постановку. По его словам, артистка выглядит плохо: похудела, бодрости нет, но есть надрывность и безысходность.

Видно, что Маша понимает, что работает за копейки, и серость какая-то, нет того лоска, — объяснил Михаил.

Мужчина уточнил, что получил билеты на спектакль бесплатно — организации оплачивают их для своих сотрудников. По его словам, все было похоже на выступление пожилых советских актеров в небольших городах и селах.

Михаил добавил, что постановка была скучной и проходила в небольшом зале на 300 человек. Он предположил, что люди, которых было не так много, приходили на спектакль только из-за фамилии отца Марии.