Не только гамбургеры: самый вкусный фастфуд в мире

Александр Котлеткин
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Гарантита — самое вкусное уличное блюдо мира по мнению редакторов TasteAtlas. Оно готовится из нутовой муки, масла, специй и воды в виде пирога или тарта. Сверху гарантита покрывается взбитым яйцом и запекается в духовке до золотисто-коричневой корочки.
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Гарантита — самое вкусное уличное блюдо мира по мнению редакторов TasteAtlas. Оно готовится из нутовой муки, масла, специй и воды в виде пирога или тарта. Сверху гарантита покрывается взбитым яйцом и запекается в духовке до золотисто-коричневой корочки. 
© Соцсети
Китайское блюдо готи считается разновидностью пельменей. Их обычно начиняют рубленой свининой, китайской капустой, зеленым луком, имбирем. Готи обжаривают до появления хрустящей корочки, а затем пропаривают до готовности.
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Китайское блюдо готи считается разновидностью пельменей. Их обычно начиняют рубленой свининой, китайской капустой, зеленым луком, имбирем. Готи обжаривают до появления хрустящей корочки, а затем пропаривают до готовности.  
© Соцсети
Сиомай — еще одна разновидность паровых пельменей. Это блюдо готовят в Индонезии. В начинку входят рыба, яйца, картофель, капуста, тофу и горькая дыня.
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Сиомай — еще одна разновидность паровых пельменей. Это блюдо готовят в Индонезии. В начинку входят рыба, яйца, картофель, капуста, тофу и горькая дыня. 
© tc397/iStock.com
Кесабиррия представляет собой своеобразную смесь биррии, традиционного мексиканского мясного рагу, и кесадильи. Блюдо родом из Тихуаны и обычно состоит из больших лепешек с начинкой из говядины и плавленого сыра.
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Кесабиррия представляет собой своеобразную смесь биррии, традиционного мексиканского мясного рагу, и кесадильи. Блюдо родом из Тихуаны и обычно состоит из больших лепешек с начинкой из говядины и плавленого сыра.  
© cesar fernandez dominguez/iStock.com

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Паротта — традиционная южноиндийская лепешка. Блюдо готовится из очищенной пшеничной муки, топленого масла и воды. Очень простой и вкусный фастфуд.
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Паротта — традиционная южноиндийская лепешка. Блюдо готовится из очищенной пшеничной муки, топленого масла и воды. Очень простой и вкусный фастфуд. 
© Vladimir Mironov/iStock.com
Лепешка амритсари еще одно индийское блюдо в топе. Ее готовят на севере Индии в одноименном городе. Амритсари обычно начиняют картофелем, луком, творогом и специями.
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Лепешка амритсари еще одно индийское блюдо в топе. Ее готовят на севере Индии в одноименном городе. Амритсари обычно начиняют картофелем, луком, творогом и специями.  
© subodhsathe/iStock.com
Лапша он но кхао све считается одним из самых вкусных блюд бирманской кухни. Лапшу готовят из вареной яичной лапши и кусочков курицы карри в сливочном супе из кокосового молока.
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Лапша он но кхао све считается одним из самых вкусных блюд бирманской кухни. Лапшу готовят из вареной яичной лапши и кусочков курицы карри в сливочном супе из кокосового молока. 
© Соцсети
Тако — мексиканское национальное блюдо, возникшее на рубеже XVIII–XIX веков. Тонкие, плоские лепешки с огромным числом разнообразных начинок сделали мексиканскую кухню известной по всему миру.
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Тако — мексиканское национальное блюдо, возникшее на рубеже XVIII–XIX веков. Тонкие, плоские лепешки с огромным числом разнообразных начинок сделали мексиканскую кухню известной по всему миру.  
© count_kert/iStock.com
В топ-10 также вошла шаурма, которая не нуждается в рекламе и пользуется бешеной популярностью во многих странах мира.
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В топ-10 также вошла шаурма, которая не нуждается в рекламе и пользуется бешеной популярностью во многих странах мира.  
© /iStock.com

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Вьетнамские сэндвичи бань ми — настоящий интернациональный продукт. Французский хрустящий багет делает это блюдо очень похожим на европейское, а традиционная начинка добавляет ему азиатского колорита.
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Вьетнамские сэндвичи бань ми — настоящий интернациональный продукт. Французский хрустящий багет делает это блюдо очень похожим на европейское, а традиционная начинка добавляет ему азиатского колорита. 
© /iStock.com

Природа подарила человечеству необычайное количество различных ингредиентов для приготовления пищи. И если на заре истории повседневные блюда были достаточно простыми, то сейчас современная кулинария старается удивить каждого потенциального клиента целой гаммой невероятных вкусов. Кухня нашего времени не только впитала богатые традиции прошлого, но и продолжает развиваться, открывая все новые и новые рецепты. Некоторые культуры создали настолько оригинальные блюда, что они стали самыми настоящими кулинарными символами этих стран. Редакторы сайта TasteAtlas составили рейтинг из 100 самых вкусных и знаковых уличных блюд, которые не оставят равнодушными ни одного путешественника.

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