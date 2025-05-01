Не только гамбургеры: самый вкусный фастфуд в мире

Природа подарила человечеству необычайное количество различных ингредиентов для приготовления пищи. И если на заре истории повседневные блюда были достаточно простыми, то сейчас современная кулинария старается удивить каждого потенциального клиента целой гаммой невероятных вкусов. Кухня нашего времени не только впитала богатые традиции прошлого, но и продолжает развиваться, открывая все новые и новые рецепты. Некоторые культуры создали настолько оригинальные блюда, что они стали самыми настоящими кулинарными символами этих стран. Редакторы сайта TasteAtlas составили рейтинг из 100 самых вкусных и знаковых уличных блюд, которые не оставят равнодушными ни одного путешественника.