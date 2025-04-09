Раскрыта неожиданная деталь о том, как Ефремов жил в колонии

Актер Михаил Ефремов, ранее сообщавший о проблемах с легкими, продолжал в колонии курить сигареты. Об этом пишет Telegram-канал Shot со ссылкой на освободившегося сокамерника артиста.

По словам собеседника, у актера всегда была пачка сигарет. Адвокат Михаила Ефремова Юрий Падалко при этом сообщил Telegram-каналу Mash, что в колонии заслуженный артист России бросил курить и пить. Падалко отметил, что актер страдает от тяжелой отдышки.

Напомним, что в июне 2020 года автомобиль Ефремова врезался в фургон, водитель которого — Сергей Захаров — впоследствии погиб. Экспертизы установили, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии опьянения. Его приговорили к восьми годам колонии общего режима, затем суд снизил срок до семи лет и шести месяцев. 24 марта суд принял решение освободить актера условно-досрочно.

В среду, 9 апреля, Михаил Ефремов освободился из Белгородской колонии по УДО. По словам его адвоката Юрия Падалко, артиста решили вывезти в Москву тайно, чтобы избежать толпы журналистов. Юрист подчеркнул, что вскоре Ефремов планирует вернуться к актерской деятельности.

Ранее канал «360» писал, что в квартире актера Ефремова, куда он, вероятно, приедет уже 9 апреля, активно делают ремонт. С журналистами пообщалась дочь артиста Вера Ефремова. Они отправились в дом, в котором, как ожидается, будет проживать актер, но им сообщили, что заходить в квартиру запрещено.