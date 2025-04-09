Умер российский художник и деятель театра Станислав Кошкин

8 апреля ушел из жизни Станислав Кошкин, советский российский художник, художник-постановщик, театральный деятель.

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Кошкин родился 25 сентября 1948 года в деревне Вурман-Кибеки Вурнарского района Чувашии. Окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии в 1975-м. Работал художником-постановщиком Ленинградского молодежного театра, филиала Театра имени Ленсовета, в 1975-1990 гг.

Успехом пользовались его работы в качестве художника-постановщика, выполненные в театрах разных городов страны. В том числе и в Чувашии: "Телейпе Илем", "Тутимĕр", "Айдар" в Чувашском государственном академическом драматическом театре имени Иванова; "Чудесная вышивальщица", "Франческа да Римини", "Искатели жемчуга" в Чувашском государственном театре оперы и балета; "Украденное счастье" в Чувашском государственном театре юного зрителя.

Заслуженный художник Чувашской АССР, звания был удостоен в 1988 году.

Об уходе мастера сообщил портал "Кино-Театр.Ру".