Российский философ Александр Дугин заявил, что украинцы представляют собой «сменивших пол русских» и являются «коллективными трансгендерами*». Об этом он сообщает РИА Новости.

Агентство опубликовало выдержки из статьи «Штаты обидели трансгендерную* украинскую нацию». В ней Дугин подчеркнул, что мужчина-трансгендер* не становится женщиной, и это касается и русских людей, «возомнивших себя украинцами».

«Украинцы - коллективные трансгендеры*. Русские, поменявшие свой пол, свой этнос, на абстрактную выдуманную абсурдную альтернативу», - заявил философ.

Он добавил, что уверенности Киеву придали глобалисты, которые восторгались украинцами, «заваливали их деньгами и вниманием». Дугин указал, что некоторые западные политики «превозносили их жестокость по отношению к русским людям как героизм».

По мнению философа, без поддержки глобалистов украинские националисты «превратятся в то, чем всегда и были». Он назвал их «жалкими, неумными, никого не любящими неудачниками».

«Националисты без нации. Экстремисты без идеологии. Псы, нападающие на чужую государственность, не имея своей. Без намека на стиль, культуру или рациональность», - заключил Дугин.

Ранее Дугин заявил, что изменение идеологии властей США при Дональде Трампе открывает «огромные возможности» для диалога Москвы и Вашингтона. По мнению Дугина, Трамп полностью изменил базовые установки идеологии, которая доминировала на Западе в последние десятилетия.

Философ заявлял, что при экс-президенте Джо Байдене контакты были невозможны, так как Байден «радикально не принимал все, во что верят россияне».

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