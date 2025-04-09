Египтянин раскрыл удивившие его в России вещи

Российская путешественница Саша Коновалова пообщалась с соотечественницей, которая вышла замуж за египтянина и раскрыла удивившие супруга вещи во время поездки на ее родину. Соответствующий список она опубликовала в личном блоге на платформе «Дзен».

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Во-первых, иностранец, который всегда мечтал увидеть снег, не был готов к российским морозам. «"Было всего минус шесть, а он дрожал даже в пуховике и без конца спрашивал, как нам удается жить в таких жутких условиях", — со смехом сказала его жена. А от снега он и правда остался в восторге», — поделилась Коновалова.

Вторая особенность, которая удивила египтянина, — российское гостеприимство. В каждом доме, куда они приходили с женой, для них накрывали шикарный стол. «В Египте так даже президента не встречают!» — заметил гость страны.

Мужчина также был в недоумении, когда увидел чистые улицы в центре Москвы, и подумал, что там проходит какой-то праздник. По его словам, в Египте такого нет — там принято выбрасывать бумажки, стаканчики от кофе и обертки прямо на обочины.

Кроме того, египтянин удивлялся, что его жена чуть ли не каждый день спускается в пункт выдачи заказов, расположенный прямо в доме, и приносит оттуда разные вещи и наряды.

Ранее эта же тревел-блогерша предостерегла россиянок от романов с египетскими мужчинами. По ее словам, в лучшем случае после таких отношений у соотечественниц останутся лишь приятные воспоминания, а в худшем — набор «неприличных» заболеваний.