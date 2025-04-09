Вильфанд: в ближайшие дни непогода прогнозируется в пяти федеральных округах

В пяти федеральных округах России в ближайшие дни ожидаются снег и сильный ветер. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. По его словам, в Нижегородской, Кировской областях сильные осадки выпадут во всех трех фазах: снег, мокрый снег и дождь.

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На севере Приволжского округа будет гололед и снежный накат, ветер усилится до 20 м/с. В Татарстане следует ждать дождя, мокрого снега, ветра до 23 м/с. 9 апреля в Сочи прогнозируется сильный дождь с грозой. Сильный дождь и мокрый снег также будут и на Ставрополье. 10 апреля в Красноярском крае пройдет сильный снег. В Забайкальском крае прогнозируется снег, мокрый снег и ветер до 21 м/с.

Аналогичную погоду следует ждать и в Бурятии. 8 апреля пресс-служба столичного управления МЧС сообщила о предстоящем в Москве снегопаде. В тот же день на Кубани объявили штормовое предупреждение.