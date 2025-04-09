Начался прием заявок на конкурс паблик-арт-фестиваля Фонда Мельниченко

По инициативе и при партнерском участии Фонда Мельниченко в России пройдет первый паблик-арт-фестиваль "Смена", посвященный промышленным городам и рабочим поселкам. Организаторы хотят с помощью искусства изменить облик 14 населенных пунктов от Мурманской области до Приморья. Для этого в рамках фестиваля объявлен конкурс для художников, которые будут создавать настенные росписи - муралы.

© Российская Газета

Тема фестиваля - "Человек градообразующий", подчеркивающая ежедневный труд рабочих, инженеров, мастеров, благодаря которым развиваются промышленные города и поселки. Участвовать в конкурсе могут представители монументального искусства с любым уровнем подготовки и опытом, готовые работать с локальным контекстом и взаимодействовать с местными жителями.

- Мы надеемся, что паблик-арт-фестиваль "Смена" позволит привлечь современных актуальных художников с новым взглядом на городское пространство. Нам важно менять среду на территориях присутствия, чтобы их жители видели и чувствовали преобразования здесь и сейчас, - рассказала генеральный директор Фонда Мельниченко Татьяна Журавлева.

Мурал - это не просто монументальная картина, а целая история на вертикальной поверхности. Слово происходит от испанского "muro", что означает "стена". Мы привыкли, что оно синоним основательности и непоколебимости, весьма далеких от творчества и красоты. Но это все в прошлом. Городские стены сегодня - это пространства и возможности.

Благодаря паблик-арт-фестивалю, фонд предоставляет возможность для самовыражения художников и формирования новых смыслов. Конкурс должен стать стартовой площадкой для многих креативных идей и людей. Творцы из всех уголков страны смогут представить свои работы и стать частью масштабного культурного события.

Конкурсная программа фестиваля охватит Березники (Пермский край), Невинномысск (Ставропольский край), Бородино и Шарыпово (Красноярский край), Рефтинский (Свердловская область), Черногорск (Республика Хакасия), Чегдомын (Хабаровский край), Саган-Нур (Республика Бурятия), Лучегорск (Приморский край) и другие населенные пункты.

Победители конкурса получат гранты в размере 300 тысяч рублей, а их работы появятся на фасадах зданий летом этого года.

- Пожалуй, главная задача нового фестиваля - создать современные достопримечательности и точки притяжения в небольших промышленных городах и поселках, которые много делают для страны, - отметил Владимир Абих, куратор фестиваля. - Мы хотим показать, что за каждым населенным пунктом стоят усилия людей: шахтеров, энергетиков, химиков, инженеров - мастеров своего дела. Через искусство в городской среде мы создаем диалог между современными художниками и индустриальным наследием, между рабочими профессиями и современной культурой.

В пяти городах и поселках - Ковдоре (Мурманская область), Ленинске-Кузнецком (Кемеровская область), Котельникове (Волгоградская область), Назарове (Красноярский край) и Ванине (Хабаровский край) - будут реализованы специальные кураторские проекты, в которых примут участие приглашенные художники. Их имена объявят 1 июня.

Прием заявок на конкурс продлится до 1 мая. После 1 июня начнется реализация проектов. Конкурсные работы будет оценивать авторитетное жюри. Информацию о конкурсе можно найти на сайте smena.aimfond.ru

Если вы хотите стать участником этого захватывающего проекта, начинайте готовить свои эскизы. Фестиваль "Смена" ждет тех, кто несет в себе желание творить и вдохновлять других.