Студенты и преподаватели просят Минкульт проверить петербургский вуз

В Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения разгорается серьезный конфликт. Обеспокоенные учащиеся обратились к главе Министерства культуры РФ Ольге Любимовой с просьбой провести проверку руководства вуза. По заявлению студентов, действия администрации привели к уходу из стен института шести именитых мастеров кафедры режиссуры игрового кино и двух педагогов. Под обращением в Минкульт свои подписи поставили 134 студента.

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Студенты напрямую связывают волну увольнений с новыми методическими указаниями, введенными руководством. Эти правила обязывают будущих режиссеров и их наставников согласовывать каждый этап работы над проектом со студентами-продюсерами. По мнению авторов письма, такая система в корне искажает учебный процесс, лишая его необходимой творческой свободы.

В обращении подчеркивается, что на студентов-продюсеров возлагаются полномочия, которые традиционно принадлежат руководителям мастерских. Студенты-режиссеры поступают в вуз, ориентируясь на конкретного мастера, и потеря такого наставника существенно обесценивает процесс обучения, лишая его уникальности и индивидуального подхода.

Один из уволившихся мастеров, профессор СПбГИКиТ и кинорежиссер Дмитрий Месхиев, обратился к студентам с видеообращением. В нем он заявил о категорическом несогласии педагогов с решением передать все кинопроизводство института под контроль художественного совета и кафедры продюсирования. По словам Месхиева, попытки найти компромисс с ректором не увенчались успехом и привели к отстранению от должности заведующего кафедрой.

Студенты, возмущенные отставкой заведующего кафедрой, направили коллективное письмо в его поддержку, собрав 178 подписей. Однако, по их словам, ректор института Екатерина Сазонова оставила обращение без внимания, проигнорировав мнение студенческого сообщества.

По мнению студентов, за происходящими событиями может стоять бывший ректор института, кинопродюсер и режиссер Наталия Горина, которая, несмотря на свой уход с поста, остается в составе Художественного совета. В своем обращении к Минкульту студенты просят проверить руководящий состав вуза на наличие родственных связей с Гориной и оценить обоснованность ее влияния на жизнь института. Они утверждают, что после прихода Гориной авторские права на студенческие фильмы стали переходить к учебному заведению в принудительном порядке, что вызывает серьезные вопросы о соблюдении прав молодых кинематографистов.

Преподаватели также выразили свое несогласие с действиями руководства. В конце февраля они направили ректору обращение, в котором высказались против кадровых перестановок и нововведений в образовательном процессе. По мнению преподавателей, руководство института создает кризисную ситуацию, негативно влияющую на студентов и преподавателей. В частности, они утверждают, что в Художественном совете института сохраняются люди, не имеющие отношения к вузу, но при этом обладающие правом решающего голоса при принятии финансовых и производственных решений в отношении студенческих учебных фильмов.

Обращение подписали 14 преподавателей, а его копия была направлена в Минкульт. В профильном министерстве сообщили, что приняли информацию к сведению. Преподаватели планируют направить в Министерство культуры новое обращение, надеясь на более активную реакцию и поддержку.