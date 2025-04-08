Вильфанд: температура превысила норму в марте во всех округах РФ

Превышение климатических характеристик температуры в марте отмечено во всех федеральных округах России, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Центральном федеральном округе в марте температура была на 5 градусов выше нормы: везде средние месячные температуры были положительными, а они везде должны были быть отрицательными. В Северо-Западном федеральном округе везде температура была выше нормы на 3-4 градуса. В Южном федеральном округе температура тоже была на 3-4 градуса выше нормы. На всей европейской территории температуры в марте были существенно выше нормы, это очень большое отклонение", - сказал он.

Вильфанд добавил, что в Поволжье повсеместно температура была выше нормы на 4-5 градусов, а в Пензенской и Саратовской областях - на 6 градусов. На Урале средние месячные значения марта превысили норму на 2-3 градуса, в Челябинской области - на 4 градуса. В республиках Северного Кавказа температура превысила норму на 3 градуса.

По словам метеоролога, в Сибирском федеральном округе температура была повсеместно выше нормы на 1-3 градуса, и только в Республике Алтай показатель был ниже нормы на 0,4 градуса.