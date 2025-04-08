Счетная палата посчитала незаконно покинувших РФ россиян

На Кипре могут нелегально находиться 64 тыс. граждан РФ. Такие числа озвучила счетная палата островного государства в новом докладе.

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По версии ведомства, россияне массово нелегально продолжают оставаться на острове по истечении срока действия вида на жительство или визы.

«Общее количество граждан третьих стран, выезд которых не зарегистрирован, составило 289 599», — сообщили в счетной палате.

Из этого числа почти 70 тыс. человек подали запросы на выдачу вида на жительство, заявления о натурализации или просьбы о международной защите, остальные основания для продления пребывания в стране не указали. Лидерами по числу нелегально находящихся на Кипре граждан являются Великобритания (около 74 тыс. человек) и Россия, на которых приходится почти 50% случаев.

До этого РИА Новости сообщали, что супруги Зеленские сделали главой офшора на Кипре сестру директора счетной палаты.