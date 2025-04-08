C кормившей голубей женщины потребовали 168 тыс. рублей

Приморский районный суд в Петербурге рассмотрел иск ТСЖ «Долгоозерная 33/1» к местной жительнице, которая долгое время подкармливала голубей, о возмещении убытков. Об этом пишет «Фонтанка».

Организация требовала взыскать с женщины больше 168 тысяч рублей, а также запретить ей кормить птиц.

По данным ТСЖ, хозяйка одной из квартир кормила голубей из окна. В итоге, часть фасада жилого дома и выносной блок кондиционера были покрыты птичьим пометом и пухом.

В некоторых местах стена даже начала разрушаться. Для уборки помета постоянно привлекались дополнительные рабочие силы.

Сторона ответчика не предоставила никаких доказательств, которые бы говорили о непричастности женщины к ущербу имуществу дома. Районный суд требования ТСЖ удовлетворил.

Вместе с тем, в Санкт-Петербургском городском суде заявили: то, что дикие птицы везде оставляют свои следы (в том числе помет), — это «общеизвестный факт». Помимо этого, в апелляции было указано, что в законодательстве нет норм, которые бы запрещали кормить птиц около дома.

На фоне этого, Санкт-Петербургский городской суд изменил решение районного суда. Указанную сумму с местной жительницы он взыскал, однако не удовлетворил требование истца о запрете кормления голубей.

Затем дело перешло в Третий кассационный суд. Он согласился в тем, что ответчик должен возместить ущерб, но заявил о необходимости перепроверить сумму, которую женщине необходимо будет выплатить.

В настоящее время дело снова находится на рассмотрении в Санкт-Петербургском городском суде, отметили журналисты.