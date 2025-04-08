Композитор Рыбников изымает свои произведения со стриминговых платформ

Композитор Алексей Рыбников направил в суд несколько исков с требованием защитить его музыкальные произведения и изъять их со стриминговых платформ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе артиста.

Отмечается, что иски поданы к «Яндекс Музыке», Apple Inc, Google LLC, VK, «Звуку», «МТС», Mail.ru и «Одноклассникам».

«Стримингам предстоит дать ответ, с чьей подачи они использовали произведения Алексея Львовича Рыбникова без разрешения автора», — сообщили в пресс-службе композитора.

При этом еще до этого Рыбников попросил суд прекратит создание технических условий, обеспечивающих размещение, распространение и иное использование объектов права, то есть фактически ограничить доступ к его трекам. Прошение было удовлетворено и произведений композитора уже нет на «Яндекс Музыке», «Звуке», YouTube Music, «МТС Музыке», VK, «Рутубе», «Мегафоне» и Apple Music.

Представитель Рыбникова пояснил, что ранее артист работал со стримингами через своего лицензиата, которому было предоставлено соответствующее право. Именно он давал платформам лицензии на коммерческое использование произведений, однако в 2022 году этот договор был расторгнут.

«Никому другому право предоставлять сублицензии пользователям автор не давал, тем более, не работал с платформами самостоятельно», — добавил он.

Напомним, что Рыбников является автором музыки к культовым рок-операм «Юнона и Авось» и «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», саундтрекам к фильмам «Тот самый Мюнхгаузен», «Усатый нянь», «Вам и не снилось», «Про Красную шапочку», «Приключения Буратино» и десяткам других.