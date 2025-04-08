В Петербурге за месяц работы кикшеринга зафиксировали 2 510 нарушений

В Санкт-Петербурге за первый месяц работы кикшеринговых компаний в 2025 году зафиксировано 2 510 нарушений со стороны пользователей, сообщает пресс-служба комитета по транспорту Петербурга. Сейчас выписано порядка 1 тыс. штрафов на 3 701 000 рублей, 89 пользовательских аккаунтов заблокировано.

"С 6 марта 2025 года специалисты подведомственного комитету по транспорту центра управления парковками зафиксировали 2 510 нарушений правил дорожного движения среди пользователей прокатных электросамокатов", - отмечается в сообщении.

В число самых распространенных нарушений вошли неспешивание на пешеходном переходе, использование средств индивидуальной мобильности вдвоем или втроем, а также использование электросамокатов несовершеннолетними.