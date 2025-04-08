Адвокат Ефремова рассказал о переговорах актера с режиссерами в колонии

Адвокат Михаила Ефремова Юрий Падалко заявил в беседе с kp.ru, что у актера есть творческое будущее.

Падалко назвал Ефремова талантливым и преданным делу актером. Он отметил, что в колонии артиста навещали различные режиссеры. С ними, по заявлению адвоката, Михаил обговаривал будущие роли.

«Да и в самом учреждении Михаил принимал активное участие в художественной самодеятельности, обучал заключенных актерскому мастерству, буквально вдохновлял окружающих», — заявил адвокат.

Падалко отметил, что после освобождения Ефремов начнет курс лечения в Москве. У него обострилась хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ). Адвокат рассказывал, что артист начал страдать от одышки в колонии. Поэтому актер не планирует общаться с прессой.

«Он с трудом со мной разговаривал. Его мучает отдышка, очень тяжело говорит. У него, правда, большие проблемы со здоровьем. Если соберется с силами и духом и посчитает нужным что-то сказать – скажет, но буквально несколько слов, никакой пресс-конференции», — рассказал Падалко.

Уже в эту среду, 9 апреля, актер Михаил Ефремов, который отбывал наказание в 7,5 лет колонии за пьяное ДТП со смертельным исходом, выйдет на свободу после того, как суд удовлетворил его ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО). В беседе с Teleprogramma.org актер Стас Садальский порассуждал, что может ждать коллегу по цеху после УДО.

Отвечая на вопрос о том, будет ли Ефремов в дальнейшем востребован в кино и театре, как это было раньше, Садальский честно признался, что он этого не знает. Он подчеркнул, что жизнь подобна зебре, и бывает полоса черная, и полоса белая. Артисту неизвестно, как все сложится у его коллеги, но при этом охарактеризовал Ефремова как безобидного, не злого и талантливого человека.

Собеседник издания полагает, что актер все понял, и он от всей души желает, чтобы у него «все пошло вперед». Как заметил Садальский, у Ефремова потеряно здоровье, и все «неблагополучно», но при этом он все равно надеется, что у артиста все будет нормально.

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После выхода из тюрьмы Михаил Ефремов останется в числе востребованных и высокооплачиваемых актеров, заявил в интервью НСН режиссер и продюсер Александр Войтинский.

«Он одаренный, талантливый, замечательный актер, очень тонкий, харизматичный. Любой режиссер мечтает работать с таким человеком. Я с ним работал и ничего плохого не могу сказать, только самое лучшее. Он чудесный, он из обоймы самых лучших актеров. По гонорарам, наверное, это высший разряд. Я думаю, что на него такой же спрос, как и всегда, как вообще на актеров такого масштаба. У них всегда заняты все дни, при этом не мы их выбираем, а они нас, у них всегда много предложений», - подчеркнул режиссер.

По его мнению, биографический фильм о Ефремове может быть востребован.

«Он сейчас вернется их заключения к работе. Возможно, какие-то талантливые продюсеры смогут это связать с тем, что к нему повышен интерес, и это будет только на пользу фильму. Сейчас о нем все говорят, он на острие внимания, значит и потом также будут говорить о фильме. Может быть, с этим связаны какие-то маркетинговые надежды, но я думаю, что это не будет иметь решающего значения ни для фильма, ни для Миши, ни для зрителей. Все-таки сам материал, сам фильм - это куда важнее», - заключил собеседник НСН.

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Продюсер Евгений Морозов сообщил, что Михаил Ефремов, который скоро выйдет из колонии по условно-досрочному освобождению (УДО), станет одним из самых высокооплачиваемых актеров России. Об этом он рассказал в интервью KP.RU.

Морозов, который является другом актера Олега Ефремова, отца Михаила, назвал вероятные суммы гонораров, которые будет получать артист.

«После возвращения Ефремов станет самым кассовым актером. Первый съемочный день будет в мае. Гонорар уже назначен: два с половиной миллиона рублей за день. Это в разы больше, чем у [Дмитрия] Нагиева и [Сергея] Бурунова. Но и Миша серьезный театральный актер», — заявил он.

Также продюсер признался, что почти никогда не видел 61-летнего Ефремова-младшего трезвым.

«Народ видит, что Миша раскаялся. Он талантливый актер, люди его всегда любили за простоту и обаяние. Да, согрешил, да, алкоголик, я его сам, по-моему, никогда не видел трезвым. Но талант не пропьешь: он всегда блестяще играл», — сказал Морозов.

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После УДО российского актера Михаила Ефремова в кинематографических кругах начались жаркие споры: продолжит ли он карьеру или будет жить обычной жизнью? Режиссер Александр Карпиловский рассказал, какое будущее ждет артиста после освобождения.

По его словам, жизнь Ефремова до и после тюрьмы — две абсолютно разные истории, которые можно было бы использовать для сюжета в интересных проектах.

— За то, чтобы заполучить Ефремова, режиссеры готовы платить миллионные гонорары. Я тоже готов. Почему? Да потому, что после той трагедии, которую пережил Михаил Олегович, он сейчас просто невероятно интересен, многогранен, — признался режиссер.

По его мнению, теперь актер может сыграть любую роль — от философа до криминального авторитета.

— Я уверен, что его игра станет куда более глубокой, пронзительной. А гонорары, безусловно, тоже вырастут в разы, — добавил Карпиловский.

Он уточнил, что мечтает снять с участием Ефремова философскую драму или байопик о судьбе актера, сообщает Общественная Служба Новостей.

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Музыкант Юрий Лоза заявил, что не удивлен большим гонорарам, которые могут предложить актеру Михаилу Ефремову после выхода из колонии по УДО. Своим мнением он поделился в беседе с "Абзацем".

"Режиссеры, которые захотят его пригласить, планируют пропиариться на скандале. Это сделает рекламу фильму. Никого не интересует моральный аспект. Там, где крутятся большие деньги, нравственный вопрос уходит на второй план. Артист может сыграть и помойное ведро, если его об этом попросят, как сказал однажды актер Эрик Робертс. Я думаю, и Ефремов сыграет все. Особой разборчивостью он никогда не отличался", - заявил он.

Однако Лоза подчеркнул, что если фильм окажется плохим, то его не спасет даже реклама с Ефремовым.

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Народный артист РСФСР Сергей Никоненко заявил, что откажется от предложения играть в одном спектакле с освободившимся по УДО Михаил Ефремовым, сообщает aif.ru.

«Для меня Миша Ефремов — убийца. Вот тут ничего не поделаешь со мной», - сказал артист.

По его словам, эта как после предательства, простить можно, но обнять уже нет.

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