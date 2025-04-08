Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков в разговоре с Рамблером прокомментировал введение в России запрета на размещение рекламы на ресурсах нежелательных и запрещенных организаций.

Президент РФ Владимир Путин ранее подписал закон, который запрещает распространять рекламу на информационных ресурсах экстремистских и нежелательных организаций. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Под действие поправок в том числе попадут такие платформы, как Instagram* и Facebook*. В законе отмечается, что ответственность за нарушение запрета будут нести как рекламодатели, так и распространители рекламы - наказание за такие правонарушения указаны в Кодексе РФ об административных правонарушениях. Согласно статье 14.3 этого кодекса, нарушение норм закона о рекламе грозит физическим лицам штрафом до 2,5 тыс. рублей, должностным лицам - до 20 тыс. рублей, а юридическим лицам - до 500 тыс. рублей. Документ предусматривает отложенный срок вступления новых норм в силу. Так, нововведения начнут действовать с 1 сентября 2025 года.

После вступления запрета в силу в российском сегменте Instagram* и Facebook* объемы рекламы значительно сократятся, отметил специалист.

Спад объемов рекламы будет существенным, в первые три-четыре месяца он будет доходить до 40%, но потом рынок адаптируется. При этом данный спад, в первую очередь, будет связан не отказами блогеров что-то рекламировать (хотят такие случаи тоже будут), а с тем, что повысятся цены на рекламу. Рекламные бюджеты компаний, которые хотели общаться с блогерами, уже не будут «вытягивать» запланированные ранее объемы. Владимир Зыков Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ)

Ранее в России был принят закон о запрете рекламы на ресурсах иноагентов, напомнил специалист.

«Но после этого к ним с предложениями о рекламе пошли иностранные компании, работающие с россиянами, с русскоговорящими людьми. При этом таких рекламодателей оказалось достаточно много. Речь идет о заинтересованных в российской аудитории компаниях, которые вместе с тем не находятся в российской юрисдикции», - сказал он.

Эксперт отметил, что многие российские блогеры с опаской восприняли запрет на рекламу на ресурсах нежелательных организаций.

«Это те блогеры, которые никого не рекламируют, а просто делают обзоры на различные товары. Они опасаются того, что из-за соответствующей нормы им могут начать «прилетать» штрафы, опасаются, что их обзоры можно будет «подтянуть» как рекламу», - сказал он.

При этом доказать факт распространения рекламы на нежелательных ресурсах может быть проблематично, считает Зыков.

«К примеру, ранее многие жаловались на рекламу в предустановленных приложениях смартфонов Xiaomi. Она поступала туда от собственной рекламной сети компании. Однако в ФАС тогда не увидели с этим каких-то проблем, не увидели там рекламы. Аналогичная ситуация была с рекламой на главном экране YouTube, когда тот еще работал в России… А в случае с постами блогеров в Instagram* и Facebook* с точки зрения доказательной базы все может быть еще сложнее. Так что будет интересно посмотреть, как надзорные органы будут доказывать, что то, что они видят, является рекламой. У рекламы есть ряд признаков, прописанных в законе «О рекламе», и если один из них отсутствует, то материал, по сути, не является рекламой. Так что тут нужно будет проводить соответствующую экспертизу. Скорее всего, надзорные органы будут использовать одни экспертные организации, а блогеры – другие. И тут важно, какой экспертной организации будет доверять суд при вынесении решения. Кроме того, суд может назначить свою экспертизу. Так что у рекламодателей и блогеров еще много вопросов. Посмотрим, как будет исполняться закон», - сказал он.

*деятельность Meta, которой принадлежат Facebook и Instagram, признана экстремистской и запрещена в России