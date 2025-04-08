Женщин-предпринимателей наградят на форуме в Казани

На KazanForum 2025 женщинам-предпринимателям и благотворителям вручат международные премии, сообщает пресс-служба форума.

Премию «Halal Business Woman» вручат за проявление выдающихся способностей, предпринимательский дух и инновационные подходы к бизнесу.

Премию «Halal Charity Woman» вручат одной из участниц в сфере благотворительности за проявление выдающихся качеств гуманизма, сострадания и эмпатии.

Главными критериями для оценки участниц станут оригинальность проектов, влияние на жизнь, инициативность, соблюдение стандартов Халяль и другие.

«Международное признание на полях форума женских инициатив, реализованных проектов – это, в том числе, демонстрация дружественных подходов России к сближению с исламским миром через общие ценности на благо глобального общества», — отметила руководитель агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.

Также на сессии «Женский взгляд» участники обсудят роль женщин и семьи в бизнесе и мировой экономике, вопросы благотворительности и развития женского предпринимательства.

Информационный партнер KazanForum — Rambler&Co. Оператором по подготовке и проведению KazanForum 2025 выступает Фонд Росконгресс.