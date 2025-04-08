Татьяна Навка рассказала, как изменилась ее жизнь в браке с Дмитрием Песковым

За почти 10 лет брака с Дмитрием Песковым Татьяна Навка давно привыкла к тому, что теперь на нее смотрят не только как на звезду спорта, но и как «приближенную к Кремлю» особу. Фигуристке пришлось адаптироваться к своему новому статусу и внести некоторые коррективы в ранее привычный уклад жизни.

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В эксклюзивном интервью WomanHit Навка призналась, что теперь каждый ее выход в свет рассматривается чуть ли не под микроскопом. Появилось немало ранее обязательств, которые следует выполнять. Но со временем звезда привыкла к излишнему официозу. Побыть самой собой удается подчас только в кругу самых близких. Однако это не тяготит супругу пресс-секретаря президента:

«В целом я стараюсь не обращать на это внимание. Я остаюсь собой в компании друзей, коллег, в кругу семьи. Но я уважаю и следую протоколу официальных мероприятий и светских событий».

Татьяна Навка обычно нечасто говорит о супруге, в том числе и ввиду его деятельности. Хотя дома она не воспринимает его как помощника главы государства. Замуж, по словам спортсменки, она выходила, прежде всего за человека, а не за высокопоставленное лицо.

«Никаких опасений не было. Я выходила замуж не за чиновника, а за человека. Мы оба самодостаточные люди, с большим уважением относимся к профессиональной деятельности друг друга», — говорит олимпийская чемпионка.

Поделилась фигуристка и деталями воспитания дочерей. Старшую, Александру, Навка старалась держать в ежовых рукавицах. С Надеждой не получается быть настолько строгой. Татьяна уверена, что с рождением второго ребенка она стала чуть более мягкой, сентиментальной. 10-летняя Надя тоже мечтает стать профессиональной спортсменкой, как мама. И все задатки, включая не по годам сильный характер, у нее есть.

Татьяна Навка: «В США сейчас невозможно жить, там все очень грязно, все эти бомжи ходят, где-то спят»

Навка пока с осторожностью высказывается о спортивном будущем младшей. Уж ей-то как никому известно, сколько труда нужно вложить, чтобы занять место на пьедестале: