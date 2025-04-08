Стало известно о проблемах жен участников СВО из-за любовниц военных

Жены участников специальной военной операции (СВО) сообщают о проблемах, связанных с любовницами бойцов. Об этом стало известно благодаря публикации российской общественницы Анастасии Кашеваровой.

По ее словам, жены бойцов сталкиваются с ситуациями, когда они не могут получить положенные выплаты, потому что их мужья уже потратили все заработанное на женщин из прифронтовой зоны.

— Или супруга писала жалобу, что не дают отпуск, а ему давали, просто он провел его с любовницей, — рассказала общественница.

Она также отметила, что командиры часто отправляют своих подчиненных в отпуск только к законным супругам, так как военные нередко заражаются венерическими заболеваниями и становятся жертвами секс-агентов Вооруженных сил Украины, передает Telegram-канал Кашеваровой.

Ранее житель Челябинской области заразился вирусом иммунодефицита в зоне спецоперации. Сначала начальство приняло решение отправить военного на лечение домой, в Челябинскую область. Несмотря на проблемы со здоровьем, через год его забрала военная полиция и увезла в военкомат. Военный сообщил жене, что его снова отправляют на СВО.