Адвокат Ефремова прокомментировал новости о фуршете в колонии

Юрий Падалко, адвокат Михаила Ефремова, прокомментировал сообщения о планах актера организовать проводы. Он заявил, что никакого фуршета не намечается, передает «360» в своем Telegram-канале.

О том, что в исправительной колонии №4 в Белгородской области пройдут проводы Ефремова, сообщил ранее Telegram-канал Shot. По его данным, перед выходом из тюрьмы артист хочет накрыть фуршетный стол, к которому пригласит своих друзей-заключенных. Подчеркивалось, что в колонию за счет Ефремова уже закупили продукты: фрукты, булочки, рулеты с шоколадом и отечественные лимонады.

Адвокат артиста отметил, что данная информация не соответствует действительности. Он назвал ее «очередным фейком» и «провокацией». Он объяснил отсутствие у Ефремова планов организовать проводы плохим состоянием здоровья артиста и невозможностью завезти какие-либо продукты «сверх нормы».

«Очень ограниченные посылки. [Вброс фейков — это нужно, чтобы] настроить общественное мнение в негативном плане против него. Невозможно ничего устроить, есть распорядок дня», — отметил Падалко.

Напомним, что Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима после того, как в июне 2020 года его автомобиль врезался в фургон, водитель которого погиб. Позднее суд снизил срок до семи лет и шести месяцев. 24 марта суд принял решение освободить Ефремова условно-досрочно — уже в среду, 9 апреля, артиста должны выпустить из колонии.