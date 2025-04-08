Россиянок хотят защитить от женатиков-обманщиков

В Госдуму РФ поступило предложение о создании реестра граждан, пребывающих в браке. С такой инициативой выступил правозащитный центр «Сорок сороков». Его сотрудники считают, что такой реестр поможет защитить матерей-одиночек от обмана со стороны мужчин, состоящих в брачных отношениях.

«Наличие этой функции и понимание того, что обман об отсутствии брака, если таковой имеется, может быть раскрыт, станет поводом задуматься, так ли нужно ставить под угрозу имеющийся брак», — сообщили в центре «Сорок сороков».

Их слова передает Life.ru. Там добавили, что это также поможет добросовестному партнеру удостовериться в честности и искренности намерений второго человека при вступлении в романтические отношения

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Авторы данной идеи сослались на исследования ВЦИОМа: 37% россиян признались в том, что изменяли своему партнеру будучи связанными узами брака. Поэтому, уверены правозащитники, так важно заранее иметь возможность проверить наличие штампа в паспорте у возможного партнера для отношений.

Для проверки семейного статуса предлагают использовать портал «Госуслуги». Помимо этого, согласно задумке, россияне также смогут направлять официальные запросы в ЗАГС для установления факта наличия или отсутствия регистрации брака.