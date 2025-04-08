Девятилетняя девочка из ДНР получила от Путина в подарок собаку

Девятилетняя Анастасия из Донецкой Народной Республики (ДНР) получила долгожданный подарок от президента России Владимира Путина — собаку, о которой мечтала на протяжении четырех лет.

© Вечерняя Москва

Прежде чем отправить письмо главе государства, девочка посоветовалась с мамой. Ее желание сбылось — теперь у Насти живет щенок по кличке Тео, которому три месяца. Он является помесью шпица и лайки.

Сейчас питомец обитает вместе с семьей девочки в Подмосковье. Анастасия, ее мама, бабушка и сестра переехали туда из ДНР, передает Telegram-канал 360.ru.

Ранее Путин также связался с 15-летней Ариной Порхал из Донецкой Народной Республики, чей шарик был снят с «Елки желаний». Девушка хотела посетить Санкт-Петербург. В ходе телефонного разговора Путин поинтересовался у девушки, как проходит ее путешествие. Она в свою очередь рассказала о своих впечатлениях и о том, как посетила спектакль «Щелкунчик» в Мариинском театре, побывала на ледовом шоу, в Царском селе и Мариинском дворце.

Помимо Арины Порхал, мечта также осуществилась у восьмилетней Кристины из Южно-Сахалинска: она отправилась в путешествие на озеро Байкал.