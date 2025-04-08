Старейшую действующую актрису театра Моссовета госпитализировали

91-летнюю актрису Марию Кнушевицкую госпитализировали в Москве. Как сообщает Telegram-канал Mash, у старейшей артистки театра Моссовета обнаружили проблемы с сердцем.

По информации канала, накануне Кнушевицкая почувствовала себя плохо: она ощутила слабость, головокружение и боль в груди. Актрисе вызвали скорую — врачи оценили ее состояние как средней степени тяжести и отвезли в больницу.

Кушневицкая родилась 1 ноября 1933 года. Окончила театральное училище имени Щукина в 1956 году, тогда же впервые вышла на сцену театра Моссовета. В кино дебютировала в 1969 году. Среди самых известных постановок с ее участием: «Три сестры», «Дядя Ваня», «Вишнёвый сад», «Чайка» и другие.