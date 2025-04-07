Вдова Эрнста Неизвестного планирует открыть музей скульптора в Москве

Вдова скульптора и художника Эрнста Неизвестного лингвист Анна Грэм совместно с меценатом Иваном Тырышкиным планирует открыть музей мастера в Москве. Об этом Грэм сообщила на пресс-конференции в ТАСС, приуроченной к 100-летию со дня рождения Неизвестного.

"В Москве живет замечательный человек - Иван Тырышкин. Он выступил спонсором издания книги "Кентавр. Жизнь и творчество Эрнста Неизвестного" <…>. И мы с ним собираемся сделать музей Эрнста в Москве. Сейчас ждем, пока разрядится обстановка, потому что многие работы сегодня находятся за рубежом: заниматься пересылкой почти невозможно", - сказала она.

Как отметила во время пресс-конференции заместитель губернатора - министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова, в Екатеринбурге в честь юбилея со дня рождения Неизвестного в течение всей недели будут проходить несколько событий, включая возложение цветов к мемориальной доске скульптора, серию творческих вечеров и выставочные проекты в Художественном музее Эрнста Неизвестного.

"Сейчас в музее работает выставка "Эрнст Неизвестный. Наедине". Этот проект - он о разговоре с мастером. То есть человек приходит в выставочное пространство и как бы оказывается наедине со скульптором. Получается такой своеобразный диалог с художником", - рассказал научный сотрудник Художественного музея Эрнста Неизвестного историк Александр Мальцев.

По его словам, в рамках празднования 80-летия Победы в учреждении будет также представлена выставка "Война - это… К 100 летию со дня рождения Эрнста Неизвестного".

В ее экспозицию войдут работы, раскрывающие тему войны в творчестве мастера.

Кроме того, в ближайшее время музей презентует виртуальный проект, позволяющий заочно ознакомиться с работами Неизвестного по всему миру.

О мастере

Эрнст Неизвестный родился 9 апреля 1925 года в Свердловске (ныне Екатеринбург). Ветеран Великой Отечественной войны, десантник, кавалер ордена Красной Звезды. После войны некоторое время преподавал черчение в Суворовском училище в Свердловске. Учился в Академии художеств в Риге, окончил Московский художественный институт имени Сурикова.

В 1976 году Неизвестный эмигрировал из СССР. С 1977 года жил и работал в США. Его монументальные работы находятся в музеях и установлены в разных городах по всему миру. Единственный в России именной музей мастера был открыт в его родном городе. 9 апреля в России и мире отмечают 100 лет со дня рождения Неизвестного.