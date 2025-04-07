Рыбоводам пропишут полномочия по защите участков от браконьеров

Группа депутатов и сенаторов разработала законопроект, предлагающий прописать в законе об аквакультуре (рыбоводстве) право владельцев рыбоводных участков организовать работу по охране от браконьеров. При этом авторы инициативы отметили, что законопроект не является новеллой, аналогичная норма закреплена в законе о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, а практика производственного контроля прописана в законе об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов, в законе о санитарно-эпидемиологическом, в законе о промышленной безопасности опасных производственных объектов и в законе об охране атмосферного воздуха. Документ опубликован в электронной базе Государственной Думы.

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В то же время парламентарии считают, что реализация законопроекта повысит эффективность использования рыбоводных участков, сохранит объекты аквакультуры и увеличит объемы производства отечественной рыбной продукции.

Законопроектом предлагается ввести новую статью («Производственный контроль») в законе об аквакультуре, предусматривающую регулирование вопросов, связанных с производственным контролем на рыбоводных участках. Согласно предложению, владельцы рыбоводных участков смогут:

фиксировать невыполнение обязательных требований закона на рыбоводных участках; составлять акты об административных правонарушениях или преступлениях, связанных с нарушением законодательства в области рыбоводства; фиксировать в том числе с помощью фото- и видеосъемки правонарушения в области рыбоводства; представлять в Росрыболовство предложения по совершенствованию контрольно-надзорных мероприятий в области рыбоводства; участвовать в работе по просвещению населения в области рыбоводства для предотвращения нарушения законодательства.

Закон вступит в силу через 90 дней после опубликования.

Законопроект разработали первый вице-спикер Совфеда Андрей Яцкин, председатель Комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных, вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев и другие парламентарии.