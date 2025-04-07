«У меня нет больших восторгов». Юрий Лоза высказался о новом рекорде Овечкина

Музыкант Юрий Лоза высказался о новом рекорде российского хоккеиста Александра Овечкина. По словам собеседника Рамблера, достижение спортсмена не вызвало у него большого восторга.

Ранее форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин вошел в историю НХЛ, установив новый рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах. В гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс» в середине второго периода он забил 895-ю шайбу в карьере, обойдя легендарного канадца Уэйна Гретцки (894 гола).

Овечкин установил рекорд в США, и это радость для американцев, поздравляю их! Он, конечно, молодец, но нам то какое дело, что происходит у них там в Америке? Люди ходят на стадионы, чтобы получать удовольствие, но он же старался не для наших болельщиков, а для американских. Они видели, как устанавливался рекорд, а мы не видели. Нам об этом сказали. Когда человек работает на чужой спорт – чего нам-то радоваться? Конечно, речь идет о серьезном достижении, но у меня из-за него нет больших восторгов. Им на нас абсолютно наплевать, значит, и у нас к ним должно быть такое же отношение. В США же не радуются рекордам, установленным в России… Если спортсмен хочет доставлять удовольствие нашим болельщикам, то он должен играть на Родине. Юрий Лоза Советский и российский певец, композитор, автор песен

Ранее Юрий Лоза раскритиковал возможное возвращение в киноиндустрию актера Михаила Ефремова после его условно-досрочного освобождения (УДО)