Мизулина призвала проверить военный билет у блогера Литвина

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина призвала Генпрокуратуру России проверить военный билет у блогера Михаила Литвина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение Мизулиной в соцсетях.

© Соцсети

По ее словам, «Лига безопасного интернета» отправит в Генпрокуратуру соответствующее заявление. Как уточнила Мизулина, Литвин мог купить военный билет — об этом сам блогер заявил в одном из своих интервью.

«Недавно СМИ публиковали информацию о том, что якобы прокуратура проводит проверку. Однако до сих пор обществу ничего неизвестно о её результатах», — заявила она.

Ранее суд в Москве принял уточнения в исковое заявление Екатерины Мизулиной против дизайнера Артемия Лебедева.