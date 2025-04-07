«Цифровой ликбез» в школах Подмосковья продлится до 4 мая

В подмосковных школах уроки по кибербезопасности будут проходить до 4 мая в рамках очередного сезона всероссийского просветительского проекта «Цифровой ликбез».

На занятиях расскажут о технологиях и сервисах по обеспечению информационной безопасности, а также о способах защиты от кибермошенников и о правилах безопасного поведения в интернете, пишет сайт 360.ru со ссылкой на Мингосуправления региона.

Проект «Цифровой ликбез» был запущен в 2022 году при поддержке Минпросвещения и Минцифры России. Он реализуется в рамках нацпроекта «Экономика данных».

Ранее руководитель ассоциации профсоюзов полиции России, ветеран специальной службы Московского уголовного розыска, общественный эксперт ГУВД Алексей Лобарев в беседе с НСН выразил мнение, что в школах необходимо ввести предмет по противодействию мошенникам.