Рок-группа выступила в российских тюрьмах и назвала заключенных милыми зайчиками

Участники поп-рок-группы «Город 312» Дмитрий Притула и Диана Макарова рассказали о выступлениях коллектива в российских тюрьмах. Их слова приводит Пятый канал.

Артисты посещали колонию, в которой отбывают наказание несовершеннолетние заключенные. По словам музыкантов, люди в местах лишения свободы нуждаются в поддержке. Солистка группы отметила, что девочки в возрасте 14-15 лет, совершившие «ужасные вещи», имеют шанс наладить жизнь после освобождения.

«Очень милые зайчики там вообще все. Даже у них есть шанс вновь быть в обществе, быть прощенными как Богом, так и обществом», — пояснила Макарова.

Артистка добавила, что «Город 312» выступает в тюрьмах уже более 20 лет.

Ранее продюсер Евгений Морозов сообщил, что Михаил Ефремов, который скоро выйдет из колонии по условно-досрочному освобождению (УДО), станет одним из самых высокооплачиваемых актеров России.