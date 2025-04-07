В российском городе похоронили погибшего на СВО подполковника

В Саратове похоронили не вернувшегося со специальной военной операции (СВО) офицера. Об этом сообщает сетевое издание «Южный федеральный» со ссылкой на местную администрации.

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До ухода на спецоперацию мужчина долгое время прослужил в органах МВД России. Он ушел в отставку в звании подполковника.

Мужчину похоронили в Федоровском районе области. Церемония прошла с воинскими почестями, на ней присутствовали родственники и бывшие коллеги бойца.

Ранее стало известно о смерти на СВО участника спецоперации, который провел в зоне боевых действий всего месяц. На СВО он прибыл 12 декабря. Уже 9 января 2025 года бойца на стало.