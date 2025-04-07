Минпросвещения запустило акцию "СПО - гордость страны!"

Минпросвещения запустило Всероссийскую акцию "СПО - гордость страны!" к 85-летию системы среднего профессионального образования (СПО), которое отмечается в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Мероприятие объединит студентов, выпускников и педагогов колледжей, а также представителей организаций - работодателей из всех регионов страны. К участию в акции приглашаются студенты и выпускники системы СПО, педагоги и мастера производственного обучения, а также компании-работодатели. Им предлагается сделать посты в социальных сетях (это могут быть видео или фотографии, сопровождающиеся текстом) с рассказом о своем колледже или техникуме, личных профессиональных успехах, вкладе предприятия, где трудятся выпускники системы СПО, в развитие страны", - говорится в публикации.

При этом посты должны содержать хештеги #ГордостьСтраныСПО, #85летСПО. Акция продлится до 1 декабря, лучшие посты будут опубликованы на официальных страницах Минпросвещения России и Института развития профессионального образования в социальных сетях.

"Система СПО сегодня - это драйвер развития экономики, кузница кадров для обеспечения технологического лидерства нашего государства. Мы гордимся мастерством педагогов, достижениями студентов и выпускников колледжей и техникумов, вовлеченностью работодателей в процесс подготовки молодых специалистов. Уверен, что многие из них присоединятся к нашей акции", - приводят в сообщении слова главы Минпросвещения Сергея Кравцова.

Федеральный оператор и инициатор проекта - Институт развития профессионального образования.