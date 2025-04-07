"Тотальный диктант" написали более 1,3 млн человек по всему миру

В 2025 году "Тотальный диктант" написали 1 миллион 329 тысяч 47 человек. Об этом газете "Известия" рассказал директор фонда "Тотальный диктант" Вячеслав Беляков.

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"По традиции "Тотальный диктант" прошел на территории всего мира, все континенты были охвачены "Тотальным диктантом". В России "Тотальный диктант" прошел в 1 134 городах и на четырех российских полярных станциях в Антарктиде", – отметил Беляков.

Эксперт подчеркнул, что очные площадки были открыты в 57 странах. Всего к диктанту присоединились 107 зарубежных городов. "Тотальный диктант" в режиме онлайн написали участники из 112 стран.

По словам Белякова, в Москве участников было больше всего. Также в топе Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск, Омск, Екатеринбург, Ижевск, Махачкала, Нижний Новгород и Ростов-на-Дону.

В зарубежных странах, как сообщил эксперт, большое количество участников было в Молдавии, Казахстане, Киргизии и Таджикистане.

"При этом в режиме онлайн самое большое количество участников зарубежных мы регистрировали из Германии, Казахстана, Узбекистана, Франции, США, Таджикистана, Белоруссии, Сербии и Финляндии", – подчеркнул директор фонда.

Ранее сообщалось, что 5 апреля на сайт "Тотального диктанта" была совершена хакерская атака. По словам Белякова, целью атак в этот день стали сайты и сервисы других компаний. Тем не менее число желающих принять участие в диктанте не уменьшилось.