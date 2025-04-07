Хинштейн поручил уволить попавшегося на взятках начальника Центра занятости

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн потребовал уволить и.о. директора Центра занятости населения Курской области Павла Моисеева, уличённого в коррупции.

Он напомнил, что в отношении Моисеева ранее было возбуждено уголовное дело, однако суд освободил его от ответственности.

«Он не был осуждён по… не реабилитирующим основаниям, то есть за истечением срока давности, как он может вообще в целом работать в системе власти?.. Моисеев должен быть уволен», — цитирует Хинштейна РИА Новости.

Ранее в Курске поместили под домашний арест заместителя гендиректора АНО «Центр компетенции развития городской среды Курской области» Ирину Одеркову.