В Госдуме открылась выставка «Без срока давности»

Открытие выставки, посвященной увековечиванию исторической памяти о жертвах геноцида советского народа, совершенного нацистами в годы Великой Отечественной войны, состоялось в Госдуме 7 апреля.

Как отметила зампред Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко, проект «Без срока давности» реализуется совместно с национальным центром исторической памяти при Президенте Российской Федерации.

«За шесть лет проведена масштабная работа. Рассекречены документы, проведены поисковые экспедиции, опрошены свидетели преступлений нацистов и в конечном итоге проведены суды, которые признали преступления нацистов и их пособников по отношению к мирным гражданам Советского союза именно геноцидом. Более 7 миллионов человек пострадали от геноцида», — отметила депутат.

Руководитель национального центра исторической памяти при Президенте Российской Федерации Елена Малышева рассказала, что выставка разделена на две части. Первая посвящена сущности геноцида.

«Предоставленные материалы на основании научных знаний и архивных документов, позволяют говорить нам о геноциде не как о политической конструкции, а именно как о выверенном научном факте, который сегодня получил еще и свое правовое обоснование», — сказала Малышева.

Вторая часть выставки, по ее словам, посвящена тому, как консолидировались в отстаивании исторической правды общественные организации и ведомства, а также неприятию нацизма в любых его проявлениях.

«Символично, что мы открываем выставку на этой неделе, — отметила Занко. — Потому что на этой неделе мы рассматриваем во втором, а возможно и в третьем чтении проект отдельного федерального закона об увековечении памяти жертв геноцида советского народа нацистами и пособниками в годы Великой Отечественной войны».

Законопроект ко второму чтению предусматривает более 20 поправок. В том числе о создании государственного реестра захоронений жертв геноцида советского народа, их обязательной паспортизации, а также о создании национального оператора по увековечению памяти жертв геноцида и включении материалов по этой теме на постоянной основе в образовательные программы.