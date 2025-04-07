В воскресенье, 6 апреля, в Москву и Московскую область пришел снегопад, который уже в понедельник отправился к югу страны. Виновником аномального похолодания стал циклон "Зион". О том, как это стало возможным, директор Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН, академик Владимир Семенов рассказал в беседе с aif.ru.

По его словам, такая аномалия "в порядке вещей", поскольку в апреле над континентом начинает теплеть, в то время как Арктика продолжает быть очень холодной.

"Максимум арктического ледяного покрова достигается в марте, поэтому можно сказать, что в апреле только-только переваливает за середину зимы. А весна в Арктике начинается в мае", - сказал специалист.

К примеру, когда в Москве температура поднимается до +15 градусов, в Арктике все покрыто льдами. В результате возникает сильный контраст температур, поэтому холодный воздух в это время ощущается как значительное похолодание.

Синоптик рассказал, когда в Москву вернется тепло

Апрельский снегопад Семенов объяснил так: в начале месяца земля достаточно влажная, поэтому при росте температуры вода начинает испаряться и насыщать воздух влагой, а холодный арктический фронд охлаждает эту теплую и влажную воздушную массу, из-за чего формируются кучевые облака, а с ними - и дожди, снег, ветер.

При этом циклон "Зион" пришел из Атлантики, уточнил климатолог.

"Циклон движется с запада на восток и вращается против часовой стрелки. Когда он идет по границе континента, вдоль побережья, он черпает холодный арктический воздух Баренцева моря и отправляет его по своей западной периферии с севера на юг", - объяснил он.

Однако картина, которая произошла в апреле, больше характерна для мая. Причина - климатические изменения.

"Апрель из-за глобальных изменений климата стал больше похож на май, - отметил эксперт. - Вспомните, раньше в апреле еще снег лежал, только дотаивал! А теперь мы резко скакнули из зимы прямо в май и получили аномалию, характерную для этого месяца".

По словам Семенова, похожая непогода может прийти и в мае.