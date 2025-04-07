Раскрыто, сколько денег осталось на счетах блогера Блиновской

На банковских счетах блогера Елены Блиновской находится более 40 миллионов рублей. Такая информация содержится в картотеке арбитражных дел.

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Как сообщает Telegram-канал «Светский хроник», финансовый управляющий Ознобихина намеревалась направить указанную сумму на покрытие задолженностей перед Федеральной налоговой службой (ФНС), однако судебная инстанция отклонила данное ходатайство. Суд постановил, что первоочередной задачей является консолидация всех активов в единый фонд, и лишь затем следует приступать к распределению средств между кредиторами.

В частности, отмечается, что на счете Блиновской в банке ВТБ сосредоточено около 12 миллионов рублей, в Т-Банке – 4 миллиона, а в Сбербанке – 2 миллиона. Суммарно на ее счетах в банковских учреждениях хранится более 40 миллионов рублей.

Напомним, что Блиновская была задержана 27 апреля 2023 года при попытке покинуть пределы России на автомобиле. По версии следствия, в период с 2019 по 2021 годы она уклонилась от уплаты налогов на внушительную сумму, превышающую 900 миллионов рублей. К исходу февраля 2025 года, с учетом начисленных пеней и штрафных санкций, ее налоговая задолженность возросла до 1,4 миллиарда рублей.

3 марта 2025 года суд вынес Елене Блиновской приговор – пять лет лишения свободы в колонии общего режима за отмывание денежных средств и незаконный оборот платежных инструментов. Накануне появились сообщения о том, что имущество Блиновской будет выставлено на публичные торги.