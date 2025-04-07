Звонки в школах России заменили на фрагменты песен о космосе

В честь Дня космонавтики в российских школах вместо звонков включают фрагменты песен о космосе. Об этом сообщила пресс-служба министерства просвещения РФ.

«В рамках проекта Минпросвещения России «Мелодии вместо звонков» в апреле в образовательных учреждениях вместо школьных звонков звучат песни, посвященные космосу. Акция приурочена ко Дню космонавтики, который отмечается 12 апреля – в день первого полета человека в космос и знаменитого гагаринского «Поехали!» – говорится в сообщении.

Как уточняется, вместо традиционных школьных звонков звучат фрагменты таких песен, как «Трава у дома», «Прекрасное далеко», «Надежда», «Притяжение Земли» и других.

Проект «Музыка вместо звонков» реализует министерство просвещения РФ совместно с Всероссийским центром развития художественного творчества и гуманитарных технологий.