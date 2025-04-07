Россияне стали свидетелями редчайшего природного явления

Жители и гости Сочи стали свидетелями «плоского смерча», известного как утренняя Глория. Об этом пишет «Комсомольская правда».

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Утренняя Глория является горизонтально вытянутым облаком, напоминающим огромный рулон, которое может простираться на тысячу километров в длину и перемещаться со скоростью до 60 километров в час.

Обычно такое атмосферное явление можно видеть в небе Австралии, однако в других частях планеты оно наблюдается крайне редко. Считается, что появление такого облака связано с особенностями прибрежной циркуляции воздуха.

«Быстро восходящие воздушные потоки закручивают облако в его передней части, в то время как в задней части происходит нисходящее движение, формируя характерную для утренней Глории вытянутую форму», - отмечается в статье.

Напомним, что этой зимой в Москве из-за 20-градусных морозов было зафиксировано редкое атмосферное явление - ледяные иглы или «алмазная пыль». Оно представляет собой выпадающие из высоких перистых облаков мельчайшие ледяные кристаллы и обычно наблюдается в Антарктике и Арктике.