В российском регионе нашли способы продолжать пить вопреки запретам

Ограничение времени продажи алкоголя, которые в Вологодской области введены по инициативе губернатора Георгия Филимонова, привели к возникновению стихийного черного рынка. Об этом говорится в репортаже издания «Коммерсантъ».

С марта магазины имеют право продавать спиртное в будние дни только с 12:00 до 14:00, что, по идее, должно снизить алкоголизацию региона и повысить рождаемость. Предполагается, что таким образом граждане станут меньше пить после работы.

Вместо этого, как выяснил корреспондент издания, в регионе нашли способы организовать нелегальную торговлю с рук в любое время, так что следствием стало резкое повышение стоимости алкоголя.

В частности, свой запас спиртного на продажу пассажирам сформировали таксисты. По свидетельству местных жителей, в машине у каждого есть все необходимое. Активно включились в процесс пенсионерки, которые закупают алкоголь днем, а вечером сидят у подъездов с сумками, из которых торчат горлышки пивных, винных и водочных бутылок.

Значительно повысилась рентабельность так называемых наливаек. Они взвинтили цены из-за возросшего спроса, а чтобы не попасть на штраф, разливают алкоголь, в том числе водку, в стаканчики из-под кофе. Также увеличился ассортимент спиртовых настоек в аптеках и спрос на них.

Автору материала не удалось найти граждан, которые были бы довольны введенным запретом и говорили о положительных результатах, хотя те, кто не пьет, отнеслись к политике властей равнодушно. Также он обратил внимание, что в разрешенное для продажи время в будни большинство покупателей выходили из сетевых магазинов с запасом алкоголя.

В конце марта Филимонов рассказал, что ограничение на продажу алкогольной продукции в регионе могут в дальнейшем изменить в зависимости от их результата. В то же время он уверен, что текущие меры оказались эффективными и способствуют достижению заявленных целей по снижению алкоголизации населения.